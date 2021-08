4.4 / 5 ( 5 votos )

Após um ano sem ser realizada devido a pandemia da Covid-19, o campeonato chega para a sua 28⁰ edição e reúne 45 seleções que representarão os municípios do Estado espalhados pela Bacia Amazônica e divididas em grupos conforme as calhas dos rios.

O Evento esportivo é realização da Federação Amazonense de Futebol, Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer e Liga Esportiva Barcelense com apoio da Prefeitura Municipal de Barcelos.

Barcelos está no Grupo 10 e como polo sediará os jogos desta etapa, onde participam as seleções de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.

A Seleção de Barcelos de Futebol iniciou no início do mês de agosto a preparação para a Copa dos Rios 2021. O elenco é comandado pelo treinador Reginilson Rodrigues e Gleidson Serrão, que no mês de agosto convocou atletas destaque de diversos times do Campeonato Barcelense e do Peladão Comunitário. O selecionado local encara a Seleção de São Gabriel da Cachoeira já nesta sexta-feira (27) e no domingo (29) joga contra Santa Isabel do Rio Negro.

JOGOS:

SEXTA-FEIRA ás 15h30: Barcelos X São Gabriel

SÁBADO ás 15h30: Santa Isabel X São Gabriel

DOMINGO ás 15h30: Barcelos X Santa Isabel

CONFIRA OS INTEGRANTES DA SELEÇÃO BARCELENSE: Romário Brito, Ogney Tomas, Ezequias Pereira, Nazielton Aguiar, Cristian Lucas, Alefe Salviano, Ronaldinho Souza, Paulo Zidane, Jonilson Santos, Lailton Andrade, Thalyson Souza, Lucas Amazonas, Jailson Alves, Aleison Martins, Rayan Lima, Elciney Sampaio, Dhiemerson Sanches, Maciel Gonçalves, Alan Trindade, Elias Paiva, Euller Pereira, Antônio Olimpio, Jonatas Gomes, Maykon Santos, Denilson Silva e Diniz Chagas.

Formato

Por conta da pandemia de Covid-19, a Copa dos Rios deste ano reunirá atletas sub-23 com a possibilidade de inscrever até três atletas acima desta idade.

Na primeira fase, as 45 seleções foram divididas em 16 grupos conforme a proximidade dos municípios. Em caso de chaves com apenas duas equipes, os confrontos serão de ida e volta e apenas uma avança. Nos grupos de três a quatro times, todas se enfrentarão em jogos únicos e as duas primeiras se classificam à próxima fase.

Na segunda fase, as 24 seleções classificadas ficarão agrupadas em seis grupos, onde todas duelam entre si e apenas as primeiras e as duas melhores segundas colocadas avançam.

Já na terceira fase, oito equipes ficarão divididas em duas chaves, onde os dois primeiros avançam para a semifinal, que será definida através do cruzamento olímpico (1A x 2B e 1B x 2A). Semifinais, disputa de terceiro lugar e final serão realizadas em Manaus.

