Na manhã do dia de hoje, 26 de agosto de 2021, aproximadamente as 06:30hs, a Controladoria Geral da União – CGU e a Policia Federal (Superintendência Regional do Amazonas) estiveram presentes na sede da Prefeitura, bem como, na residência do Prefeito, em cumprimento a mandados de busca e apreensão oriundo de decisão judicial de 2019.

A diligência teve por objetivo buscar informações referente a construção das Escolas do Rio Tiquié, realizadas em 2017. Ao povo de São Gabriel é importante ESCLARECER, QUE TODAS AS ESCOLAS foram CONSTRUÍDAS e ENTREGUES, não havendo quaisquer pendências relacionadas ao referido processo investigatório.

Nesse sentido, a GESTÃO UNIDOS POR UM SÓ OBJETIVO está à disposição para colaborar com quaisquer investigações e processos de fiscalização dos órgãos de controle.