5 / 5 ( 4 votos )

Na manhã desta terça-feira (24), os vereadores Marlos Monteiro , Gleidson Serrao, Suane Silva, Josias Benfica Ferreira e Albert Fernandes, estiveram fiscalizando a obra do Aeroporto, fruto de emenda parlamentar do então Deputado Federal Hissa Abrão.

A preocupação dos nobres vereadores é que o turismo já está começando e essa obra que era para estar entregue em 29 de junho de 2021, es está muito atrasada.

A obra que iniciou com 18 colaboradores os quais foram dispensados e obra teve uma paralização pela falta de pagamento do Governo do Estado para a Construtora RED. De acordo com a empresa contratada, o pagamento referente a primeira parcela (medição), foi pago somente 70% do valor total. A empresa já solicitou o segundo pagamento, sendo que o atraso desse repasse dificulta a contratação e celeridade da obra, uma vez que após paralização somente 08 colaboradores foram chamados para dar continuidade aos serviços.

É importante destacar que o valor destinado pela emenda do então Deputado Hissa, será somente para estrutura física do prédio, e que o aparelhamento de poltronas, televisores, centrais de ar-condicionado e outros, além de funcionários, ficará a encargo da Prefeitura Municipal de Barcelos.

A porta de entrada para a grande maioria de turistas amantes da pesca esportiva, é o aeroporto Municipal e a Câmara Municipal de Barcelos, entrará em contato com Ministério do Turismo e com a bancada federal do Amazonas, para que os pagamentos sejam efetuados e o Turismo em Barcelos que agrega na geração de emprego e renda de inúmeras famílias, não tenha prejuízos.