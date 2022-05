Avalie o post

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) enviou uma balsa hospital para o município de Anamã, na região do Baixo Solimões, que enfrenta as consequências do período de cheia e está em situação de alerta. A medida faz parte da Operação Enchente 2022.

A embarcação saiu de Manaus na terça-feira (10) e chegou ao município nessa quarta (11). A subida do rio Solimões causa a inundação do Hospital Francisco Salles de Moura, e a balsa vai comportar, de forma temporária, os 57 trabalhadores da unidade.

A balsa realizar atendimentos de urgência e emergência, dispondo de sala de parto, laboratório, recepção, consultórios, alojamento para as enfermarias, refeitório e cozinha. A embarcação possui 44 leitos, sendo 16 macas hospitalares na parte inferior e 28 no piso superior.

A previsão é que a embarcação permaneça por 90 dias no município ou até que haja condições para utilização da unidade hospitalar, com a descida do Solimões.

Cheia 2022

Além da balsa, o estado está providenciando mais insumos e medicamentos para o enfrentamento à cheia deste ano. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), de janeiro até abril de 2022, foram enviados 18 mil frascos com hipoclorito a Anamã.

Vacinação

Estão sendo realizadas ações de suporte para ampliar a cobertura vacinal contra Covid-19 no município, que apresenta baixa cobertura do esquema vacinal primário (1ª e 2ª dose aplicada em pessoas com 5 anos ou mais) contra a infecção. A cobertura atualizada é de 51,3% no município, abaixo da meta.

Fonte: SES-AM

Fotos: Divulgação/SES-AM

source