Manaus (AM) – Alunos e funcionários de uma escola de natação em Manaus foram mantidos reféns por um ladrão e trancados dentro do banheiro da instituição no início da noite desta quinta-feira (12). O suspeito fez um arrastão no local, que fica na rua Paraná Mirim do bairro Cidade Nova, Zona Norte.

De acordo com informações dos policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta de 18h10, o ladrão armado entrou na escola e rendeu os funcionários ordenando que os mesmos junto com os alunos entrassem dentro do banheiro.

Ainda conforme as informações obtidas pelos policiais, após trancar todos no cômodo, o suspeito levou vários objetos das vítimas. Depois da ação criminosa o assaltante fugiu . Ao saber sobre o ocorrido, as mães dos alunos ficaram desesperadas e foram até a escola de natação resgatar seus filhos.

Câmeras de segurança da escola flagraram o momento em que o suspeito chega no local. O homem trajava uma calça jeans clara, uma blusa amarela e boné. As imagens irão ajudar a polícia a identificar o bandido.

