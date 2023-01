Edney Abreu dos Santos, vulgo “Baixinho”, 41, e Camila Caroline Vieira da Silva, vulgo “Camilona”, 21, foram presos na terça-feira, 17/1, por envolvimento nas mortes de Joel da Silva Florêncio e Lucas Bicharra Aquino. O crime ocorreu em outubro de 2022, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, nove pessoas estão envolvidas no crime, sendo oito já presas pela DEHS e um morto em confronto com grupos criminosos rivais.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), “Baixinho”, que foi o mandante do crime, foi preso no bairro Colônia Terra Nova, zona norte. “Camilona”, uma das participantes, no bairro Alvorada, zona centro-oeste.

A delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, o “Baixinho” foi apontado por todos os outros presos como mandante e executor direto do crime e “Camilona” nega o envolvimento. Ela é companheira de 'China', que teria fornecido algumas armas para essa execução.

Ainda segundo a adjunta da DEHS, “Baixinho” é o chefe da organização criminosa na área onde ocorreu as execuções, todos os presos trabalham para ele e as vítimas também já tinham trabalhado para o acusado.

A DEHS tem o caso como elucidado e a motivação foi disputa por tráfico de drogas e posição na facção criminosa. Os presos ficarão à disposição da Justiça.

Fonte: D24am