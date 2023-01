Empresa de Processamento de Dados do Amazonas, Prodam, registra pico de até 4.303 solicitações de transferências por minuto

Até o meio-dia desta terça-feira (17), foram realizadas 28.294 transferências nas unidades de ensino das redes públicas do Estado e dos municípios de Manaus e Iranduba. Desse total 85% das solicitações foram feitas pela internet, via site matriculas.am.gov.br. Os dados são da empresa Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam).

Do total de transferências, 16.553 foram solicitadas para a rede estadual de ensino e 11.517 para as escolas municipais de Manaus. Também foram reservadas 224 vagas para escolas municipais de Iranduba.

Segundo o diretor-técnico da Prodam, Maurício Mizobe, no momento em que o sistema foi liberado, à 0h desta quarta, mais de 9 mil pessoas estavam conectadas no site www.matriculas.am.gov.br.

“O pico de reservas aconteceu logo no primeiro minuto após a liberação do sistema, quando 4.303 reservas foram realizadas”, afirmou Mizobe.

De acordo com a secretária de Estado de Educação e Desporto, Kuka Chaves, os responsáveis pelos alunos, assim como os estudantes maiores de 18 anos, precisam ficar atentos aos prazos para confirmar a matrícula na escola solicitada, durante o procedimento de transferência.

“Para a confirmação de matrículas, é dado o prazo de 3 dias úteis para apresentação da documentação na unidade de ensino escolhida. Todos os documentos necessários estão disponíveis no site de matrículas e nas nossas redes sociais.

As dúvidas poderão ser sanadas por meio do Seduc Atende, por meio do telefone: 0800 092 5050; WhatsApp: 800 092 5050 e do e-mail: seduc.atende@seduc.net”, finalizou a secretária.

A secretária municipal de educação, Dulce Almeida, chama a atenção para o período de transferência nas unidades de ensino, que segue até esta quinta-feira (19), pois é fundamental que os pais ou responsáveis não percam as datas para o devido procedimento.

“É muito importante não perder o prazo da transferência, que pode ser feita diretamente no site matriculas.am.gov.br ou na escola escolhida, em caso de quem não tem acesso à internet. A Semed está à disposição para qualquer dúvida, através do e-mail: gmatricula@semed.manaus.am.gov.br”, ressaltou a titular da Semed.

Segurança

Logo nos primeiros minutos após a liberação do site Matrículas Amazonas, a equipe técnica da Prodam detectou lentidão e momentos de intermitência do site, ocasionados por um aumento no consumo de processamento dos equipamentos de segurança, devido à aplicação de novas regras para atendimento da Lei Geral de Proteção de Proteção de Dados (LGPD).

Imediatamente, a equipe da Prodam realizou os ajustes de níveis de segurança necessários, de modo a permitir o maior número de acessos simultâneos, sem comprometer a segurança da operação.

A partir da 1h40, o acesso ao site foi normalizado. Até às 9h da manhã desta terça-feira (17), mais de 22 mil transferências já haviam sido realizadas.

Calendário

O período de transferência para as unidades de ensino da rede pública segue até a próxima quinta-feira (19). E à 0h de sexta-feira (20), tem início a matrícula para novos alunos.

O post Perto de 30 mil transferências de alunos da rede pública são feitas nas primeiras horas de hoje apareceu primeiro em Portal Você Online.