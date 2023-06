O abastecimento de água tratada de alguns bairros da zona Norte de Manaus pode apresentar oscilações nesta terça-feira (27) devido a um obra no reservatório do Núcleo 23, do bairro Cidade Nova, segundo a Águas de Manaus.

Os serviços foram iniciados às 6h e devem encerrar às 13h. De acordo com a concessionária, a obra vai interligar duas redes, uma de 1000mm em outra de 600mm, que vai beneficiar cerca de 125 mil pessoas.

Para que a obra seja executada com segurança operacional, foi necessário interromper temporariamente a distribuição de água dos setores hidráulicos Núcleo 23, Cidade de Deus e Mutirão.

Após a conclusão do serviço, o abastecimento de água irá retornar gradativamente, chegando primeiro nas regiões mais próximas ao reservatório, posteriormente aos locais de áreas mais elevadas. A previsão é que o abastecimento de água esteja completamente normalizado em toda área abrangida em até 12 horas após o término da intervenção.

Confira a lista dos bairros: