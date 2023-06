Nesta segunda-feira, 26, os fãs de Miraildes Mota, mais conhecida como Formiga, foram pegos de surpresa com o anúncio de que a jogadora iria voltar a atuar. Mas dessa vez, não será nos campos em que virou lenda do futebol feminino brasileiro, mas no fut7. Nas redes sociais, Formiga informou que irá defender a seleção no mundial que será disputado no México. “Agradeço a Deus primeiramente, meu momo que sempre me apoia em tudo e meus amigos, família e aqueles que torcem de coração pelo futebol feminino”, escreveu. Formiga se aposentou do campo no ano passado e é a atleta com mais Copas no currículo, entre homens e mulheres, com 7 participações; a atleta com mais Olimpíadas na carreira (7) e a mais velha a marcar em uma Copa do Mundo, com 37 anos, 3 meses e seis dias. Segundo dados da CBF, ela também é a jogadora com mais jogos pela seleção brasileira (151 partidas).

