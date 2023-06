Jonatas Rodrigues Ramos, de 21 anos, morreu ao ser baleado em um confronto com policiais da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam), na noite desta segunda-feira (27). A troca de tiros ocorreu na Travessa B, no bairro Santa Inês, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da 30ª Cicom, a Polícia Militar recebeu denúncias de que homens fortemente armados estavam vendendo drogas próximo a uma fábrica na área. Ao chegarem no local para averiguar a situação, os policiais foram recebidos com disparos pelos suspeitos e revidaram.

Na troca de tiros, Jonatas foi atingido no tórax e, mesmo após ser socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, também na zona Leste, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ao dar entrada na unidade hospitalar.