O avião com os primeiros deportados dos Estados Unidos no novo mandato do presidente Donald Trump está em solo brasileiro. A aeronave pousou em Manaus (AM) na noite desta sexta-feira (24/1), mas, devido a problemas técnicos, não seguiu viagem até o destino final, o Aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte (MG).

A informação é da BH Airport, concessionária que administra o aeroporto de Confins. A empresa afirmou inicialmente que foi necessário fazer manutenção na aeronave em Manaus, mas depois relatou o cancelamento do voo para a Grande Belo Horizonte.

Não há previsão de quando a aeronave poderá decolar novamente, nem a causa do problema técnico.

A aeronave que traria 88 imigrantes brasileiros detidos por estar em condição ilegal nos EUA pertencente ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) norte-americano.