A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult) realizou nesta sexta-feira (24), , uma reunião com os representantes de bandas e blocos de Manaus, contemplados no edital 009/2024, do Carnaval 2025.

O encontro ocorreu no Casarão da Inovação Cassina, no centro histórico da cidade, e teve como objetivo definir diretrizes para o Carnaval de 2025, com foco na organização, segurança e incentivo à cultura local.

A reunião abordou temas essenciais para a realização do Carnaval, como a estruturação dos eventos, logística, segurança e a ocupação de espaços públicos.

Representantes de bandas e blocos aproveitaram a oportunidade para apresentar demandas e propor melhorias, reforçando a importância de um diálogo constante entre o poder público e os organizadores de eventos culturais.

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, destacou o compromisso da Prefeitura de Manaus, juntamente com toda equipe da secretaria, em promover um Carnaval que celebre a diversidade cultural da cidade, sem abrir mão da segurança e da organização.

Para os representantes das bandas e blocos, a parceria com a ManausCult é essencial para superar desafios, como a burocracia e a liberação de autorizações.

Planejamento e novas propostas

A ManausCult também sinalizou a intenção de fortalecer os polos descentralizados de Carnaval, levando programação cultural para diferentes zonas da cidade. A medida visa democratizar o acesso à festa e promover a inclusão social.

Durante a reunião, a ManausCult anunciou uma novidade para a promoção do Carnaval 2025: a produção de vídeos exclusivos com as 120 bandas e blocos de Manaus contemplados no edital, como parte da estratégia de divulgação do evento.

Os vídeos terão o objetivo de destacar a história, as tradições e os preparativos de cada grupo, reforçando a identidade cultural local.

Com o diálogo aberto e o engajamento dos envolvidos, o Carnaval 2025 de Manaus promete ser uma celebração grandiosa, que valoriza a cultura local e reforça o papel do evento como um motor de transformação social e econômica.

