Brasil avança para as quartas de final e garante melhor no mundial masculino de Handebol

A seleção brasileira masculina de handebol alcançou um marco histórico ao derrotar a Suécia por 27 a 24, assegurando assim uma vaga nas quartas de final do torneio. Com essa vitória, o Brasil não apenas garantiu sua classificação, mas também estabeleceu a melhor campanha do país em Mundiais de handebol. Este triunfo é significativo, pois representa a primeira vitória do Brasil sobre a Suécia em competições oficiais. Além disso, essa vitória se soma ao triunfo anterior sobre a Noruega, outra equipe considerada favorita ao título. Até o momento, o Brasil havia registrado sua melhor performance em Mundiais na nona posição, alcançada em 2019, enquanto na edição de 2023, o time havia terminado em 17º lugar. Este é o 16º Mundial consecutivo em que o Brasil participa.

Com a vitória sobre a Suécia, a equipe brasileira eliminou a Espanha, que será o próximo adversário no torneio. O confronto contra os espanhóis está marcado para o próximo domingo, e promete ser um desafio importante para a seleção. O técnico Marcus Tatá fez alterações estratégicas na formação inicial, escalando Haniel Langaro e Hugo Bryan desde o começo da partida. O Brasil começou a partida com um desempenho impressionante, abrindo uma vantagem de 5 a 1 e encerrando o primeiro tempo com uma liderança de 14 a 9. Na segunda metade do jogo, a Suécia reagiu e chegou a encostar no placar, ficando a apenas um ponto do Brasil. No entanto, a equipe brasileira se destacou com uma defesa sólida e a atuação brilhante do goleiro Rangel, que foi fundamental para garantir a vitória. Os artilheiros da partida foram Bryan e Langaro, ambos marcando quatro gols cada um.

