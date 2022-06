Avalie o post

O partido Avante no Amazonas vai a campo turbinar a campanha à reeleição do governador Wilson Lima (União Brasil). A confirmação foi dada na noite desta quinta-feira (2), no Studio 5, pelo prefeito de Manaus, David Almeida.

O prefeito selou o apoio, conforme vinha anunciando há dias, em retribuição à parceria do governador à gestão de Almeida em Manaus.

O que disse o prefeito

Toda tropa do Avante com Wilson Lima

E na festa política desta noite, Almeida, que é presidente do partido no estado, declarou em discurso que o partido, seus pré-candidatos e militância embarcam na pré-campanha do governador.

O evento se deu para o lançamento de pré-candidaturas a deputado federal e estadual pelo partido do prefeito.

Contudo, o nome do senador ainda não foi confirmado. O ex-vereador Chico Preto garante que a vaga é sua. "É fato", disse ele.

Conforme afirmou, não há risco de que o seu nome não seja confirmado na convenção.

"E o nome do candidato a vice-governador vai ser do Avante também".

Foto: BNC Amazonas

