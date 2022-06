5/5 - (2 votes)

As escolas municipais de Barcelos AM tiveram uma semana intensa de atividades voltadas à Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura de Barcelos, por meio da Semma, em parceira com a Secretaria de Educação está realizando a Semana do Meio Ambiente nas escolas da rede municipal de ensino.

O objetivo da ação visa exaltar a importância do meio ambiente, oportunizando aos alunos e a toda a comunidade escolar diversas atividades que vai desde palestras ao plantio de mudas de árvores doadas pela Empresa Amazon Xplor, trabalhando a prática da preservação juntos com os professores das escolas.

As palestras educativas ministradas pelo Secretário da Semma Barbosa Neto e os agentes ambientais Garcia Braga, Tereza, Elinelza, Darci e o mestre e vereador Josias Benfica foram bem recebidas e seguem plantando a semente da consciência através da Educação Ambiental aos nossos pequeninos.

Agradecimentos ao Prefeito Edson Mendes e a Vice-prefeita Prof. França Moreira pelo apoio para que estas importantes ações sejam realizadas no nosso município.