O prefeito de Manaus David Almeida (Avante), reuniu a bancada do Avante em Manaus na noite desta quinta-feira (2), e declarou apoio oficial à reeleição do governador Wilson Lima (UB). Diante de deputados, entre eles o presidente da Aleam, Roberto Cidade, de vereadores, entre eles o presidente da CMM David Reis, de prefeitos e pré-candidatos, o prefeito confirmou o que a parceria dos dois já vinha mostrando nas ruas.

“Diante da sua manifestação na reunião dos prefeitos, onde externou apoio a nossa possível reeleicão. A nossa militância vai lhe apoiar. Estou aqui declarando apoio total e irrestrito”, disse Almeida, diante de apoiadores, com direito à bateria da verde e rosa.

Wilson Lima disse que recebe o apoio com confiança. “Tenho disposição para trabalhar. O maior desafio da minha vida é deixar para trás quem não conseguiu resolver os problemas do Amazonas”, destacou Wilson durante discurso onde lembrou ações na área de saúde, auxílio financeiro para os mais humildes e restaurantes populares no interior.

Vice

Wilson não anunciou o nome do vice, mas deixou claro que abriu a chapa para David Almeida e o Avante. “Toda a composição que eu tô fazendo, de vice, vai passar pelo sr. (David). Vai passar pelo Avante. Tamo junto e ninguém aparta”, disse Wilson, lembrando que ele e David são jovens. “Não podemos deixar que o passado volte.”