O prefeito de Manaus, David Almeida, e o secretário municipal de Obras, Renato Junior, anunciaram, na manhã desta segunda-feira, 18/11, a liberação do tráfego de veículos no trecho desnivelado da avenida Mário Ypiranga Monteiro, nos dois sentidos da via. A previsão é que a partir das 16h a avenida seja liberada, reduzindo os transtornos do trânsito no horário de grande fluxo de veículos.

Os serviços de implantação da nova e moderna rede de drenagem do trecho desnivelado sob o igarapé do Bindá foram concluídos após três dias de trabalhos ininterruptos, um recorde em se tratando de uma grande intervenção como essa. Foram implantadas 80 aduelas pelos mais de cem trabalhadores que estão trabalhando na área, de forma ininterrupta. Para a liberação da via, os serviços estão concentrados na etapa de compactação do solo, concretagem e para o asfaltamento.

“Nosso prazo de conclusão dessa obra é quarta-feira, o prazo está mantido, mas devido ao transtorno que impacta na vida das pessoas no trânsito, ainda hoje, pela parte da tarde, até as 16h, a gente vai liberar a via para o tráfego. Vamos continuar a obra no meio-fio, canteiro central e também nas cabeceiras até quarta-feira, até finalizar completamente a obra”, explicou o prefeito David Almeida.

O chefe do Executivo municipal destacou que o serviço significa uma solução definitiva por cerca de 40 anos, informando que serviços de modernização da rede de drenagem, como essa, devem acontecer em outras áreas da cidade, como na avenida Constantino Nery, futuramente.

“Temos outras áreas iguais a essa, com a tecnologia de drenagem anterior, com tubos Armco, que com o tempo vão afundando. Nós pretendemos fazer intervenções futuras nesses locais também”, informou.

O local foi interditado na última quinta-feira à noite, 14/11, para a intervenção estrutural, após o afundamento lateral da via apontar problemas na antiga rede de drenagem, cujos tubos eram de ferro e estavam comprometidos pela ação do tempo.

Para não prejudicar o trânsito, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) iniciou os serviços na véspera do feriado da Proclamação da República, para aproveitar o fim de semana.

“O prefeito David Almeida viu esse feriado da Proclamação da República como uma oportunidade para solucionarmos de forma definitiva esse problema do desnivelamento aqui na avenida Mário Ypiranga Monteiro. Durante esses últimos dias, trabalhamos de forma ininterrupta com celeridade e compromisso com a população”, afirmou o secretário de Obras, Renato Junior.