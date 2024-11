Rafael Nadal e o capitão da seleção espanhola, David Ferrer, ainda não se pronunciaram sobre a participação do tenista na Final 8 da Copa Davis, que pode ser seu último torneio antes da aposentadoria. A Espanha se prepara para enfrentar a Holanda nas quartas de final, que acontecerá em Málaga. Com 38 anos, Nadal anunciou que pretende se afastar do circuito profissional após a Copa Davis. O atleta tem enfrentado problemas de lesões, o que o limitou a menos de 25 jogos oficiais nas últimas duas temporadas. Em suas palavras, “não faz sentido continuar sabendo que não tenho a chance real de ser competitivo”.

Desde as Olimpíadas de Paris, em agosto, Nadal não disputou nenhuma partida oficial. Na competição, ele foi derrotado por Novak Djokovic e também perdeu nas duplas, ao lado de Carlos Alcaraz. A equipe espanhola para a Copa Davis conta com jogadores como Alcaraz, Marcel Granollers, Roberto Bautista Agut e Pedro Martinez.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além do confronto entre Espanha e Holanda, as quartas de final da Copa Davis incluirão outros duelos, como Alemanha contra Canadá, Itália enfrentando Argentina e Estados Unidos medindo forças com Austrália. As semifinais estão agendadas para os dias 22 e 23, enquanto a grande final ocorrerá no dia 24.

Leia também

Castelo de Windsor, residência da família real, foi invadido enquanto monarcas dormiam



Mesmo com sistema aéreo antidrones, veículos oficiais são levados por bandidos no G20



*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos