Os atletas de wrestling do programa “Manaus Esportiva”, da Prefeitura de Manaus, por meio do Fundação Manaus Esporte (FME), embarcaram, neste domingo (17), para participar dos Jogos Brasileiros da Juventude 2024, em João Pessoa, na Paraíba. A competição reúne mais de quatro mil atletas de todos os Estados do Brasil e do Distrito Federal.

As disputas em 18 modalidades, incluindo wrestling, natação, águas abertas, ginástica artística, vôlei de praia e basquete começam nesta segunda-feira, 18/11, e se estendem até quarta-feira, 20.

Representando a cidade, a delegação conta com atletas do “Manaus Esportiva”, que são alunos do Núcleo Santa Etelvina, coordenado pela FME. Entre os atletas que representarão o município estão: Vitor Braga – 65 quilos, estilo greco-romano; Akillys Melo – 110 quilos, estilo livre; Avril Karoline – 57 quilos, estilo livre; e Rayellem Danny – 73 quilos, estilo livre.

Segundo o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, a participação da delegação nos Jogos Brasileiros da Juventude reflete o compromisso de Manaus no incentivo ao esporte como ferramenta de transformação social.

“Esses jovens representam o futuro do esporte brasileiro e são motivo de orgulho para nossa cidade. O programa Manaus Esportiva tem desempenhado um papel fundamental ao apoiar e auxiliar na preparação de atletas como esses, que levam o nome de Manaus aos maiores palcos esportivos do país. Estamos confiantes no talento e na dedicação de cada um deles e torcemos para que alcancem grandes conquistas”, afirmou Moreira.

O professor e chefe da delegação, Wendel Barbosa, destacou a importância do apoio do programa para o desenvolvimento dos jovens talentos.

“O Manaus Esportiva tem feito um trabalho excelente, promovendo e incentivando o esporte na capital manauara. O multicampeão Vitor Braga é um exemplo disso. Em abril deste ano, ele foi contemplado pelo programa Manaus Olímpica para lutar o Brasileiro de jiu-jitsu em São Paulo e, agora, está competindo nos Jogos da Juventude. Isso só é possível graças ao apoio da Prefeitura de Manaus, que estimula esses jovens a continuarem no esporte”, concluiu Barbosa.

O post Atletas de wrestling do ‘Manaus Esportiva’ participam dos Jogos Brasileiros apareceu primeiro em Portal Você Online.