O Athletico-PR anunciou oficialmente a contratação do jovem atacante Isaac, que se destacou no Fluminense. O novo vínculo do jogador com o clube paranaense se estende até dezembro de 2027. A transação incluiu a transferência do uruguaio Cannobio para o Fluminense, além de um pagamento em dinheiro, evidenciando a estratégia do Athletico em reforçar seu elenco. Isaac, que tem apenas 20 anos, expressou entusiasmo ao se juntar ao Athletico-PR: “A primeira impressão foi muito boa. O Athletico-PR tem uma estrutura enorme. Pretendo jogar bastante aqui, fazer uma grande temporada e contar com o apoio dos torcedores, para levarmos o Athletico de volta à elite do futebol brasileiro”.

O jogador, que se formou nas categorias de base do Fluminense, fez sua estreia profissional em 2023. Durante sua passagem pelo clube carioca, Isaac participou das vitórias no Campeonato Carioca e na Copa Libertadores. No último ano, ele atuou em 16 partidas e balançou as redes em duas oportunidades, mostrando seu potencial em campo. Ao falar do estilo de jogo, Isaac mencionou o camisa 10 do Al Hilal: “Eu me inspiro muito no Neymar. Em tudo o que ele faz dentro de campo. Eu gosto muito de driblar e terminar a jogada, tentando dar a assistência ou finalizar. Gosto de jogar pela ponta esquerda, puxar para dentro, chutar ou cruzar para dar a assistência”.

Além de Isaac, o clube já anunciou a contratação de outros sete reforços, como os laterais Dudu e Hayen Palacios, o zagueiro Léo, e os volantes Raul e Falcão, além dos atacantes Luiz Fernando e Leozinho.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira