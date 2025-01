A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), solicita ampla divulgação da imagem de Cardete Ferreira Rodrigues, 54, por tentativa de feminicídio qualificado, violência doméstica e ameaça contra a ex-companheira, de 28 anos.

Os crimes foram praticados no dia 5 de dezembro de 2024, na zona rural do município, e ganharam repercussão após a divulgação das imagens nas quais o autor aparece atacando a vítima violentamente com uma faca.

A PC-AM solicita a quem tenha informações sobre o paradeiro do indivíduo, que as repasse aos números (92) 99336-9226, disque-denúncia da 37ª DIP, ou pelo número 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). O sigilo das denúncias será mantido.