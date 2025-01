O governador Wilson Lima sancionou uma nova lei que fortalece a bioeconomia como um dos pilares estratégicos para o desenvolvimento sustentável no Estado. A Lei n.º 4.419, de 29 de dezembro de 2016, agora é denominada Matriz Econômica-Ambiental e de Bioeconomia, graças à Lei n.º 7.303, de 7 de janeiro de 2025, publicada no Diário Oficial do Amazonas.

A nova regulamentação, liderada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), de acordo com a gerente do Departamento de Bioeconomia e Ações Estratégicas da secretaria, Giovanna Libânia, traz mudanças significativas, destacando a inclusão da bioeconomia como eixo estratégico para o desenvolvimento sustentável e a valorização dos recursos naturais do Amazonas.

“Entre as alterações, estão o fortalecimento da economia circular e das cadeias produtivas sustentáveis, incentivando modelos de negócios inovadores e lucrativos, além da ampliação da participação de povos tradicionais e da sociedade civil na formulação de políticas públicas”, destacou Giovanna.

Ela também lembra que foram incorporados conceitos como Bioeconomia Amazônica e Economia Circular, alinhando o estado às práticas globais de sustentabilidade, aprimorando o Plano Estadual de Bioeconomia.

A coordenadora do Núcleo Estadual de Fronteira (Niffam), Cisnea Menezes, enfatizou que a mudança na base legal permitirá atrair mais investimentos para o estado.

“Essa mudança na base legal tem um significado muito relevante, pois permitirá atrair mais investimentos para o Estado. Trata-se de um marco importante para viabilizar e fortalecer as nossas ações daqui em diante”, ressaltou Cisnea.

