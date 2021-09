5 / 5 ( 4 votos )

O governo federal não descarta a prorrogação do auxílio emergencial até abril do ano que vem. A previsão é que o benefício acabaria no fim do mês que vem, mas agora existe a possibilidade de os trabalhadores terão mais alguns meses de recebimento e novo calendário seria divulgado.

A sinalização do presidente Jair Bolsonaro aconteceu nesta terça-feira (28), quando ele afirmou que o Brasil é um país rico e pode atender “os mais necessitados por mais tempo”, indicando que o governo federal pode estender, mais uma vez, o auxílio emergencial.

De acordo com o calendário oficial do Auxílio Emergencial, o último pagamento do programa deverá acontecer no próximo dia 30 de outubro. Na ocasião, a Caixa Econômica Federal vai fazer o último depósito na conta digital dos informais que nasceram no mês de dezembro. Pelo menos essa é a ideia.

Para os usuários do Bolsa Família que estão dentro do Auxílio Emergencial, a última data da liberação deve ser no dia 30 de outubro também. Vai ser neste momento que os beneficiários que tenham o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 0 receberão o dinheiro do último ciclo do programa.

Para os informais, os pagamentos podem até acabar em outubro, no entanto, as liberações seguirão pelo mês de novembro. É que para essas pessoas, a liberação dos saques deste benefício só acontece algumas semanas depois do depósito digital. Então dá para dizer que o Auxílio Emergencial vai chegar bem próximo do fim deste ano.

De acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 35,4 milhões de brasileiros são usuários do Auxílio Emergencial. Esse número inclui os informais e os usuários do Bolsa Família. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 375 e mudam de acordo com as necessidades de cada família

Usuários

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que algo em torno de 25 milhões de pessoas irão perder os benefícios e ficarão sem nada a partir do próximo mês de novembro.

De acordo com o chefe da pasta, o Governo estaria estudando uma série de possibilidades para esses usuários. Só que pelo menos até este momento, ainda não há nada de oficial e concreto para ser anunciado.

Esse déficit deve acontecer porque o novo Bolsa Família só terá vaga para algo em torno de 17 milhões de pessoas. Então dá para dizer portanto que nem todo mundo que está no Auxílio Emergencial vai conseguir entrar no benefício novo.

Prorrogação

Uma ideia para tentar resolver essa situação seria aplicar uma nova prorrogação para o Auxílio Emergencial. De acordo com informações de bastidores, o Ministro João Roma estaria atuando para tentar fazer isso acontecer o mais rapidamente possível.

Nos últimos dias, o Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) disse que não vê problemas em uma nova prorrogação. Ele, aliás, disse que o clima dentro do Congresso Nacional é favorável para essa aprovação.

Em entrevista para o jornal O Globo, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, também disse que a prorrogação do Auxílio pode acontecer. Então pode ser que o programa em questão ganhe mais alguns meses de duração.