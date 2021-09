Avalie o post

Com apoio da Semsa e Sejusc, o vereador promove ação social no CSU do Parque 10 nesta quinta-feira (30), de 9h às 12h, a ação social “Setembro Amarelo”, onde serão promovidas palestras com psicólogo sobre a prevenção do suicídio, odontólogo com a distribuição de kits de higiene bucal, Limpeza de pele e maquiagem, vacinação de H1N1 e emissão de carteira de identidade (RG).

A ação é uma realização do vereador Caio André (PSC) e que conta com o apoio da Secretaria Municipal e Saúde (Semsa) e da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Em alusão ao setembro amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio, a ação tem como principal objetivo contribuir com a sociedade e pessoas que lutam contra esse problema, mas também realizar serviços sociais necessários para os manauaras, segundo Caio André. “Esse tema é muito importante, e nós não poderíamos deixar de somar forças contra esse mal que assola tantas pessoas na sociedade atual. Quero convidar a todos para participar e utilizar os serviços que estaremos disponibilizando aos comunitários e toda as famílias”, convidou o vereador.

Emissão de RG - Serão disponibilizadas 100 senhas, por ordem de chegada, para a emissão da carteira de identidade a partir da 2ª via. Para retirar o documento, os interessados devem comparecer ao local com Certidão de nascimento (original e 01 cópia), se for casado, certidão de casamento (original e 01 cópia), cópia do comprovante de residência atual ou de no máximo três meses, duas fotos 3x4 e cópia do documento oficial de CPF (opcional). No caso de menor de idade, levar uma cópia da carteira de identidade do responsável que estará acompanhando o menor.