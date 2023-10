O técnico Arthur Elias, da seleção brasileira feminina, convocou 24 jogadoras para os amistosos contra o Canadá, marcados para os dias 28 e 31 de outubro, em território canadense. Entre as chamadas para representar o Brasil, estão duas lendas: Marta e Cristiane. Apesar da idade, ambas são consideradas importantes para buscar a vaga nas Olimpíadas de Paris-2024. Ainda no comando do Corinthians, o treinador também chamou seis atletas corintianas. Em comparação com a primeira lista, as ausências são a goleira Kemelli, a lateral Katiúscia e a atacante Jheniffer, todas do Corinthians, além das também atacantes Amanda, do Palmeiras, Nycolle, do Benfica e Eudimilla, da Ferroviária e as meio-campistas Brena, do Santos, e Ana Vitória, do PSG. Lauren (Kansas City) e Gabi Nunes (Levante) são as novidades. A equipe se apresenta na sede da CBF no dia 23 de outubro.

CONFIRA AS 24 CONVOCADAS

Goleiras – Lelê (Ccorinthians), Luciana *Ferroviária) e Camila (Santos)

Zagueiras – Rafaelle (Orlando Pride), Tainara (Bayern de Munique), Kathellen (Real Madrid), Antônia (Levante) e Lauren (Kansas City)

Laterais – Tamires (Corinthians), Yasmin (Corinthians) e Bruninha (Gotham)

Meio-campistas – Ary Borges (Racing Lousville), Luana (Corinthians), Angelina (OL Reign e Duda Sampaio (Corinthians)

Atacantes – Adriana (Orlando Pride), Kerolin (Noth Carolina, Geyse (Manchester United), Debinha (Kansas City), Marta (Orlando Pride), Gabi Portilho (Corinthians), Bia Zaneratto (Palmeiras) e Gabi Nunes (Levante).

Leia também

CBF corta atacante Raphinha por lesão; David Neres é convocado para a seleção brasileira



'Tite está acertado com o Flamengo, mas não quer estrear contra o Corinthians', diz Pilhado



*Com informações do Estadão Conteúdo