O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, se recusou nesta segunda-feira, 2, a jogar contra os iranianos do Sepahan, em partida válida pela Liga dos Campeões da Ásia, devido à presença no estádio Naghsh-e-Jahan de um busto do general Qasem Soleimani, assassinado em 2022 pelos Estados Unidos. Os jogadores da equipe saudita sequer entraram no estádio, na cidade iraniana de Isfahan, onde cerca de 60 mil espectadores esperavam, informou a agência oficial de notícias iraniana “Irna”. Após mais de 30 minutos de atraso, o árbitro decidiu pelo cancelamento da partida, devido a “circunstâncias inesperadas”, conforme explicou a Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) em comunicado. “A AFC reitera seu compromisso em garantir a segurança dos jogadores, espectadores e todas as pessoas envolvidas”, afirmou a organização.

A imprensa iraniana apontou para a presença de uma estátua do militar Qasem Soleimani, antigo general dos Guardiões da Revolução Islâmica do Irã (IRGC), assassinado há três anos pelos Estados Unidos no Iraque. Após o cancelamento da partida, a mídia iraniana, como a “Tasnim”, publicou imagens dos jogadores do time saudita treinando no estádio Naghsh-e-Jahan antes da partida. Irã e Arábia Saudita acordaram em março em normalizar as suas relações diplomáticas, rompidas desde 2016 após os ataques às suas sedes diplomáticas na sequência da execução no reino árabe de um importante clérigo xiita. Durante todos esses anos, equipes sauditas e iranianas jogaram em solo de terceiros países, o que acabou desagradando os torcedores da região. Os jogos deste ano da Liga dos Campeões asiática contribuíram para a reaproximação entre os dois rivais históricos, como se viu em meados de setembro, quando o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, jogou em Teerã contra o Persépolis e provocou uma verdadeira loucura entre os torcedores.

O jogo entre Sepahan, do Irã, e Al Ittihad, da Arábia Saudita, pela Champions League Asiática, está atrasado. O possível motivo é que há uma estátua de Qasem Soleimani no túnel para o campo, e os jogadores sauditas se recusam a passar por ele. pic.twitter.com/CruoTPKtgZ — Copa Além da Copa (@copaalemdacopa) October 2, 2023

*Com informações da EFE