Com a aproximação do 57º Festival de Parintins 2024, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Amazonas (Arsepam) orienta os usuários que vão usar o transporte hidroviário para chegar à ilha Tupinambarana. A agência destaca a importância da população estar atenta aos preços das passagens, a fim de evitar cobranças abusivas por parte das empresas de transporte hidroviário regular.

Para os passageiros que desejam participar do 57º Festival de Parintins com tranquilidade e segurança, a Arsepam orienta a pesquisa prévia de preços, a compra antecipada de passagens sempre que possível e o acompanhamento das recomendações divulgadas pela agência reguladora.

Conforme a resolução N° 002/2024, os valores estabelecidos para o transporte hidroviário regular são de R$ 150 para embarcações do tipo ferry-boat, navio motor e barco motor; e R$ 350 para embarcações do tipo lancha expresso (a jato).

Vale ressaltar que esses valores são exclusivos para o preço da passagem do serviço regular, e não incluem serviços adicionais oferecidos durante a viagem, como hospedagem, refeições, bebidas ou outros serviços.

A Arsepam está à disposição através da Ouvidoria pelo contato 24 horas, pelo WhatsApp (92) 2020-1117, para receber denúncias e reclamações relacionadas a cobranças injustas ou qualquer outra irregularidade no serviço de transporte hidroviário.