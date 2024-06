Criar um espetáculo que fale sobre a essência manauara na Região Sudeste, é o tema central do espetáculo teatral ‘Aime Manaus’. O evento, assinado pelo Grupo Garagem, acontece nos dias 12 e 13 de junho, às 20h, no Teatro Gebes de Medeiros, localizado na Av. Eduardo Ribeiro, Centro. A entrada é gratuita.

O espetáculo ‘Aieme Manaus’ faz parte da trilogia Amazônica, iniciada em 2019 com outro espetáculo, o ‘Jogo do Bicho’. O trabalho é uma busca pelas raízes amazônicas e, ao mesmo tempo, mostra as várias faces de ser manauara, a urbanização que faz parte muito fortemente da identidade local e a relação que existe com as diferentes cidades dentro da cidade.

Lu Maya, diretora do espetáculo, conta que os atores do espetáculo assumem o papel de dois artistas imersos num ensaio, empenhados em dar vida a uma peça que aborda a essência de Manaus. A obra teatral surgiu a partir das observações do grupo sobre o que as pessoas do Sudeste entendem a respeito da Região Norte.

“Sentimos que o nosso corpo é visto e consumido de uma forma muito clichê, daí surgiu a proposta de pensar uma obra que traga um pouco desses nossos incômodos e o nosso olhar sobre nossa região”, explica a diretora.

Entre os artistas participantes, destaca-se o ator amazonense Frank Kitzinger, conhecido por sua atuação no premiado curta-metragem “Manaus Hot City”, o qual lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator pelo site Cine Set em 2020.

O artista destaca que recorreu às lembranças de sua infância, às vivências em Manaus e às suas raízes para interpretar seu personagem na peça.

“Esse processo rumo a minha infância não apenas enriquece o trabalho interpretativo no espetáculo, mas também adiciona uma dose de profundidade e identidade à representação do personagem, conectando-me de forma mais íntima com a minha história de vida”.

Já para o ator Gleidstone, as personagens foram sendo criadas a partir de suas lembranças, mas também muitas coisas surgiram na sala de ensaio. “Como todo processo de criação dentro do Grupo, nesse projeto nos debruçamos em estudar o texto, ler artigos e trazer propostas de cena. Isso tudo me move para a criação do personagem”, conclui o ator.

Estão envolvidas na produção mais de 11 profissionais em diversas frentes de trabalhos. O evento do Grupo Garagem leva o apoio da Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas, através da Lei Paulo Gustavo.

Mais informações podem ser obtidas no instagram @grupogaragem