O Teatro Amazonas abre as portas nesta quarta-feira (12) para os casais apaixonados declararem o seu amor, publicamente, no centenário espaço cultural. Neste dia, das 9h às 17h, a rádio “Estação Teatro Amazonas, onde você encena toda forma de amor” estará à disposição dos visitantes para que, no uso da criatividade, expressem seus sentimentos por meio de poemas, declarações e músicas. A participação do público é gratuita.

Montada no hall do Teatro Amazonas, a estrutura que remete a uma cabine de rádio, é uma iniciativa inédita.

A diretora do Teatro Amazonas, Beth Cantanhede, adianta que a ambientação para celebrar o Dia dos Namorados contará ainda com um cenário instagramável para o registro de fotos.

“A proposta é oferecer aos enamorados um espaço interativo, ao mesmo tempo romântico, onde os casais possam externar seus sentimentos, dedicar músicas, se declarar e, quem sabe, oficializar um pedido de namoro ou casamento”, explica a diretora, reforçando o convite: “A rádio é uma iniciativa inédita no teatro e todos estão convidados a participar desta ação em um dos espaços culturais mais belos do Brasil, que é o nosso Teatro Amazonas”.

Com o apoio da equipe de Turismo do Teatro Amazonas, a cabine de rádio “Estação Teatro Amazonas, onde você encena toda forma de amor” ficará à disposição do público durante todo o período de visitação pública, das 9h às 17h, somente no dia 12 de junho.