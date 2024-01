A seleção argentina obteve sua primeira vitória no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano para os Jogos de Paris-2024. O jogo aconteceu nesta quarta-feira, 24, na Venezuela, e a Argentina venceu o Peru por 2 a 0. Os gols foram marcados por Thiago Almada, de pênalti, e Luciano Gondou. No último domingo, 21, a equipe Sub-23 comandada pelo técnico Javier Mascherano havia estreado no torneio com um empate em 1 a 1 contra o Paraguai. O Torneio Pré-Olímpico garante duas vagas para os próximos Jogos Olímpicos. Aos 53 minutos do jogo contra o Peru, Almada converteu um pênalti sofrido por Valentín Barco, que foi derrubado por Álvaro Rojas na área. O gol foi resultado de uma das jogadas de ataque da Argentina pela esquerda.

No final da partida, o camisa 10 Almada deu uma assistência para Gondou, que entrou em campo pouco antes e garantiu a vitória da Argentina aos 87 minutos. Com essa vitória, a Argentina e o Paraguai, que venceu o Uruguai por 4 a 3 mais cedo, lideram o Grupo B do Torneio Pré-Olímpico com quatro pontos cada. O Peru permanece com três pontos, enquanto o Uruguai e o Chile, que descansou nesta quarta-feira, ainda não pontuaram. A seleção argentina mostrou seu melhor desempenho no estádio Misael Delgado, na cidade venezuelana de Valencia. Durante o jogo, destacaram-se as jogadas envolvendo os jogadores Cristian Medina, Pablo Solari e Thiago Almada, campeão da Copa do Catar-2022.

Publicada por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA