Uma investigação da Polícia Civil de Roraima desde dezembro de 2023 resultou na prisão em flagrante de duas mulheres e na apreensão de 125 kg de maconha, do tipo skunk, além de um revólver calibre 38, munições e dinheiro.

A operação foi coordenada por policiais da Delegacia de Repressão à Entorpecentes e do Departamento de Narcóticos. O ação foi realizada na tarde de terça-feira (23), em uma fazenda localizada na área rural do Município de Mucajaí, onde estavam L. G. S., de 38 anos e a tia dela, K. G. S. B., de 56 anos.

Desde o mês de dezembro último que a polícia tinha informações da atuação das envolvidas no tráfico de droga. Os policiais abordaram um veículo Toyota SW4, conduzido por L. G. D e encontraram vários tabletes de drogas no assoalho do carro, onde estava a passageira, K. G. S. B.

Após a descoberta, a equipe retornou à fazenda, onde localizou um esconderijo com mais drogas enterradas, um revólver calibre 38, 20 munições e o valor de R$ 1500,00 em espécie.

As duas mulheres foram encaminhadas para sede da DRE, em Boa Vista, onde foi lavrado um Auto de Prisão em Flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições. Na manhã desta quarta-feira (24), as duas foram apresentadas na Audiência de Custódia.

