Anunciado como novo reforço do clube de várzea Orion FC, do Jardim Noronha, o goleiro Bruno Fernandes não poderá participar da Super Copa Pioneer 2023. Em nota, a organização do torneio afirmou que vetará a participação do jogador, preso por participação no sequestro e assassinato da ex-namorada Eliza Samudio. Segundo o comunicado, a presença do arqueiro seria “extremamente danosa aos princípios e valores” do campeonato. Leia a nota na íntegra abaixo. Até o momento, a equipe da Zona Sul de São Paulo não se manifestou sobre a decisão dos organizadores. Em regime semiaberto desde 2019, Bruno já chegou a fechar com outros clubes, como o Poços de Caldas (MG), Atlético Carioca (RJ) e Búzios (RJ), por exemplo. Ao todo, ele cumpriu 8 anos e 10 meses de prisão pelo crime cometido em 2010.

