O Corinthians enfrentará mudanças significativas em sua formação para o confronto decisivo contra o Grêmio, nesta quarta-feira (4), válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe não contará com o volante Alex Santana, que ficará afastado por três meses devido a uma lesão muscular grave e deverá voltar somente no final da temporada. Em seu lugar, Ryan, que tem se destacado nos últimos jogos, será uma das novidades na escalação. A lesão de Alex ocorreu durante o empate contra o Juventude, no último domingo (4). Exames revelaram uma lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda. O tempo estimado para sua recuperação é de aproximadamente três meses, o que representa uma perda considerável para o time. Após sua contratação em 15 de julho, ele se consolidou rapidamente como titular e foi um dos responsáveis pela subida de rendimento do Alvinegro. No Brasileirão, o Timão está em situação delicada na briga contra o rebaixamento.

Além da ausência de Alex, o técnico Ramón Diaz deve implementar outras alterações na equipe. Matheuzinho é uma das opções para a lateral-direita, e o meio-campista Charles pode retornar ao time titular. Romero, que estava suspenso contra o Juventude, também deve ser reintegrado à formação inicial. O jogo ocorrerá em um campo neutro, mas com mando gremista no Couto Pereira, em Curitiba. O apoio dos torcedores corintianos foi notável durante a chegada da equipe na capital paranaense.

