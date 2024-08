O Cine Carmen Miranda (Rua do Congresso, nº 10, entorno da Praça do Congresso, Centro, portão laranja) lança nesta quarta-feira (7), às 18h30, o ciclo ‘Os filmes da minha vida’, em que um convidado escolhe o filme, a empresa exibe e após acontece um debate sobre a obra escolhida.

Quem abre esse especial é o Dr. Alfredo Loureiro, que também é colecionador de filmes, livros e artigos culturais raros, todos catalogados no Instituto Cultural Hileia Amazônica, de sua propriedade, onde está localizado o Cine Carmen Miranda. Um de seus filmes preferidos, ‘Noites de Cabíria’, de Federico Fellini, é a película desta quarta-feira.

“O Cine Carmen Miranda cumpre com sua filosofia: reunir a sociedade amazonense em torno de filmes marcantes e aptos ao debate e à discussão. Portanto, este ciclo é importante para que o público possa estar em comunhão com os equipamentos culturais da cidade de Manaus, avivando o diálogo permanente sobre arte e cinema”, disse o gestor Michel Guerrero.

O especial ‘Os filmes da minha vida’ terão mais convidados para sessões futuras, como a comunicadora Trícia Tadros.

Noites de Cabíria

O clássico italiano de 1957, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 1958, gira em torno de Cabíria (Giulietta Masina), jovem romântica e ingênua que se prostitui para sobreviver.

Mesmo enfrentando muitas dificuldades, ela demonstra uma confiança impressionante e sonha com o verdadeiro amor enquanto sofre constantes desilusões amorosas.

Na quinta (8), o ‘Sessão À La Carte’, apresenta duas sessões no Cine Carmen Miranda. A primeira, às 17h, é um filme de Carol Reed, o famoso ‘O terceiro homem’ (1949). Já às 19h, tem o italiano ‘Pão e Tulipas’, de 2000.

‘A gosto do terror’ já é sucesso!

Durante todas as sextas de agosto, o Cine Carmen Miranda trará o selo ‘A gosto do terror’, com títulos raros, enfocando as produções do gênero, a partir dos primórdios do cinema mundial. A última semana fez bastante sucesso com os amantes do terror.

Na próxima sexta (09), o público poderá conferir, a partir das 18h, o celebrado ‘Nosferatu’ (1922), de Murnau. Já a segunda sessão, a opção fica por conta de ‘O Fantasma da Ópera’, de 1925, com Lon Chaney.

O Cine Carmen Miranda recebe apoio cultural da Lei Paulo Gustavo Amazonas, Conselho Estadual de Cultura do Amazonas (Conec), Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, por meio do Governo do Amazonas, Ministério da Cultura, Governo Federal, Alliance Française Manaus, Centro Cultural Hileia Amazônica e À LA CARTE, do Belas Artes Grupo.

