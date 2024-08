O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (06/08), um novo voo direto do Amazonas para a República Dominicana em 2025. O assunto foi tratado durante a assinatura de um memorando de entendimentos entre a embaixada do país caribenho e o Governo do Amazonas. O acordo prevê ações de cooperação e intercâmbio em áreas como turismo, segurança, cultura e educação.

O voo Manaus-Santo Domingo será mais um trecho que terá a capital amazonense como rota, ampliando a malha aérea internacional com a articulação do governador Wilson Lima. Os voos serão operados pela companhia aérea Arajet e terão duração de aproximadamente 4h. O objetivo é inaugurar o trecho no primeiro trimestre de 2025.

“Nós estamos trabalhando para transformar o Amazonas no ‘hub’ da Amazônia. Tanto Santo Domingo quanto Punta Cana são destinos muito visitados pelos amazonenses e brasileiros de outras regiões. Agora, nós passamos a ter Manaus-Panamá, Manaus-Bogotá e está voltando o voo Manaus-Portugal e temos também a possibilidade de ter Manaus-Lima. Todas essas rotas são muito importantes para colocar o estado nesses destinos internacionais, principalmente na América do Sul”, afirmou Wilson Lima.

Coordenando a comitiva do país em Manaus, a embaixadora da República Dominicana no Brasil, Patrícia Villegas, destacou a importância do acordo bilateral para fortalecimento de áreas como o turismo entre as duas regiões.

“Como todo mundo sabe, a República Dominicana é um país voltado para o turismo e nosso governo quer fazer mais contato com o Brasil. A pesca turística em Manaus ficou muito importante para os dominicanos, então por conta dessa demanda dos dominicanos, pelos negócios, nós decidimos abrir um voo e assim fazer um maior intercâmbio não só turístico, mas também cultural, gastronômico, ambiental e acadêmico”, disse a embaixadora.

De acordo com o presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Ian Ribeiro, a inauguração do novo voo será mais um passo dado em busca de transformar o turismo em uma das matrizes econômicas do Amazonas.

“O Caribe é um destino lindo, a República Dominicana é incrível, tem praias belíssimas e aqui nós temos toda a natureza, a Amazônia. Nós moramos onde o mundo inteiro tem vontade de conhecer. E isso gera uma conectividade ainda maior, trazendo um fluxo maior de turismo, gerando economia e renda para toda a população amazonense”, avaliou o presidente da Amazonastur.

Memorando

Além do anúncio do voo Manaus-Santo Domingo, o governador Wilson Lima assinou um memorando de entendimentos com a embaixada da República Dominicana. O documento possui vigência de três anos e tem como o objetivo promover e desenvolver a cooperação em áreas como comércio, saúde, ciência e tecnologia, turismo, educação, cultura, entre outras.

Malha internacional

Com os esforços do Governo do Amazonas, Manaus passou a contar com cinco novos voos, também diretos, para Miami e Fort Lauderdale, na Flórida (Estados Unidos], operados pela Gol e Azul Linhas aéreas, respectivamente. Outro trecho internacional é voo para o Panamá, operado pela companhia Copa Airlines. Na América do Sul há voos diretos de Manaus para Bogotá, na Colômbia, e Puerto de Ordaz, na Venezuela.