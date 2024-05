O pintor Glaucioney Souza Feitosa, de 38 anos, está internado no Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo desde a madrugada do último domingo (19), quando foi vítima de um duplo atropelamento na avenida Torquato Tapajós. Os dois motoristas que atingiram o pintor fugiram do local sem prestar socorro e estão sendo procurados.

Após o ocorrido, no hospital, ele chegou a gravar um vídeo. Com o rosto machucado, a vítima relatou ter fraturado a perna, que sentia muita dor e não recebeu socorro de nenhum dos motoristas. Desde o dia do acidente, Glaucioney segue em estado grave e sem previsão de alta.

Segundo Alexandre Torres Jr., advogado da vítima, o inquérito que tramita na Polícia Civil conta com a investigação criminal do caso, porém, devido à gravidade do estado de saúde de Glaucioney, que teve a perna gravemente fraturada e recebeu mais de 20 pontos no rosto, ainda não foi possível concluir o exame de corpo de delito para a perícia técnica.

“Em razão do acidente, Glaucioney não está conseguindo trabalhar para alimentar seu filho, que ainda é menor de idade. Cada dia que ele deixa de trabalhar, é um dia que ele deixa de receber para cuidar do filho”, disse o advogado.

Homem segue em estado grave, sem conseguir trabalhar. Foto: arquivo pessoal

Para a identificar os responsáveis pelo atropelamento, o advogado de Glaucioney solicitou do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), da SSP-AM, imagens das câmeras de monitoramento da região, para descobrir as possíveis rotas de fuga dos suspeitos.

“É questão de tempo. Com base nas informações que já solicitamos, vamos chegar aos autores do delito e punir todos os responsáveis. Estamos falando de lesão corporal gravíssima, dolosa, omissão de socorro e fuga à responsabilidade”.

Após a identificação dos suspeitos, o advogado afirma que deve entrar com uma ação cível pedindo pagamento de pensão cobrindo todo o tempo em que a vítima precisar estar internada. Além disso, uma indenização por danos morais deve ser anexado ao inquérito devido à gravidade do caso.

O advogado Alexandre Torres Jr. afirma ainda que, eventualmente, com a identificação dos motoristas, será investigado a possibilidade de embriaguez ao volante e se estavam apostando “racha”, devido à alta velocidade em que trafegavam.

Relembre o caso

Há suspeitas de que os carros estavam apostando um “racha”. Foto: reprodução

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente, que aconteceu por volta de 01h. A filmagem revela que ao tentar atravessar a avenida, Glaucioney percebeu que um veículo Fiat Toro Branca vinha em sua direção pelo canteiro central, em alta velocidade, e correu pela faixa de pedestres para tentar escapar. Ainda assim, o carro atingiu a vítima, que também foi atropelada por outro veículo que tentava uma ultrapassagem.

Glaucioney foi socorrido por pessoas que passavam pela avenida. Os atropeladores chegaram a ser parados por outros motoristas, mas conseguiram fugir do local.

Quem tiver informações sobre a identidade dos suspeitos, pode entrar em contato com o número (92) 99499-0720 ou comparecer até o 18º DIP, localizado no bairro Novo Israel, zona Norte.