A jovem Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, foi atingida por ácido enquanto voltava da academia, em uma rua de Jacarezinho (PR). A polícia tenta identificar e localizar o autor do crime.

Câmeras de segurança registraram Isabelly momentos antes de ser atacada. Na cena seguinte, ela aparece pedindo ajuda.

Décio Silva, que passava na rua no momento, foi quem ajudou Isabelly. “Eu peguei a menina, coloquei no carro e levei ela no hospital. Ela não conseguia falar nada. Se Deus quiser ela vai sair dessa”, disse o barbeiro ao g1.

Segundo a Polícia Militar (PM), a jovem teve queimaduras no rosto, no peito e na boca. No momento do ataque, ela ainda ingeriu parte do líquido, o que agravou o quadro de saúde. A jovem está internada no Hospital Universitário de Londrina (HU).

Também ao g1, o delegado Tristão Borborema, responsável pelo caso, afirmou que a pessoa que cometeu o crime usava uma peruca quando jogou o ácido na vítima. “Câmeras de vigilância estão sendo checadas. O agressor usava uma peruca. Por ora, não há suspeitos”, disse.

Uma testemunha encontrou uma sacola preta e um copo, que estavam molhados, próximos de onde a jovem foi atacada. O material foi recolhido para análise.