O Amazonas FC está oficialmente sem um treinador. Nesta quinta-feira (23), o clube anunciou que Adilson Batista não será mais o técnico da equipe para o restante da temporada. A saída acontece logo após a eliminação da Onça na 3ª fase da Copa do Brasil para o Flamengo, aonde o clube aurinegro acabou perdendo no agregado pelo placar de 2 a 0.

O destino de Adilson será o Cruzeiro, aonde o técnico trabalhou nas temporadas 2008, 2009, 2010, 2019 e 2020, tendo conquistado o bicampeonato mineiro nas temporadas 2008 e 2009, além do vice da Libertadores da América em 2009. Nos últimos dias, a nova gestão da SAF cruzeirense fez o convite ao profissional para ser coordenador das categorias de base do clube, o que motivou a decisão de saída da Onça para a Raposa do técnico Adilson.

No comando do Amazonas, Adilson Batista deixa a equipe com apenas uma vitória, três empates e quatro derrotas. O aproveitamento do técnico foi de 25% e deixando a equipe na 15ª posição da Série B. Adilson foi anunciado no dia 16 de abril e, um pouco mais de um mês depois, acaba deixando a equipe.

Até a chegada de um novo treinador, o Amazonas será comandado interinamente pelo auxiliar técnico permanente, Ibson Silva. A Onça recebe o Mirassol, na próxima terça-feira (28), às 18h (horário de Manaus), pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro – Série B.

