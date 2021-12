Avalie o post

No primeiro atentado, ele foi atingido por 11 disparos e sobreviveu. Na segunda ocorrência, levou sete tiros e novamente se recuperou

Porto Alegre – Claudemir da Silveira, 32, mais conhecido como Zeca foi executado com mais de 80 tiros na frente da esposa e da filha, em Porto Alegre (RS). Câmeras de segurança flagraram a ação. A vítima já tinha sofrido outros dois atentados antes de ser assassinado. Outra mulher não identificada, foi abordada pelos criminosos e baleada na nuca durante a fuga. As informações são da Record TV.

Após três atentados, homem é executado com mais de 80 tiros na frente da família (Foto: Reprodução)

Segundo a polícia, Zeca seria líder do tráfico de drogas. O delegado responsável pela investigação apura o envolvimento de três homens que aparecem nas imagens, além do motorista, na fuga.

O homem saiu do condomínio acompanhado da mulher e da filha. Em seguida, os criminosos desceram de um carro branco e atiraram diversas vezes. Mesmo caído no chão, ele continua sendo alvejado.

Após a execução, os suspeitos fogem no mesmo carro branco flagrado nas imagens. Mãe e filha correm ao perceber a chegada dos criminosos e ficam desesperadas.

Este é o terceiro atentado contra Claudemir. No primeiro, ele foi atingido por 11 disparos e sobreviveu. Na segunda ocorrência, levou sete tiros e novamente se recuperou. Em um deles, seu irmão morreu. Desta vez, ele não resistiu aos 80 disparos.

A mulher abordada na fuga não teria entregado o carro aos criminosos, por isso foi baleada. Mesmo ferida, ela dirigiu por algum tempo. Socorrida, ela foi levada ao hospital em estado grave.

Em entrevista à Record TV, Luiz Firmino, o delegado responsável pela ocorrência, disse que a motivação do crime teria sido uma disputa que envolvia grupos criminosos, já que Zeca era um dos líderes do tráfico na região.

Ainda segundo o delegado, a polícia não tem informações sobre os envolvidos no crime, mas segue com as buscas para localizar e prender os suspeitos. “Por enquanto ainda não há nenhum suspeito, mas várias perícias já estão sendo realizadas, então eu acredito que até o fim do dia, ou até amanhã, já teremos um nome”, afirmou.

