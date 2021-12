Avalie o post

Evento será no sábado (18), no parque aquático do clube, para público reduzido. Haverá venda e retirada da feijoada no local

Manaus – O Nacional Futebol Clube realizará, das 11h às 16h do próximo dia 18, a ‘Feijoada do Naça’, no parque aquático do clube, situado na Rua São Luiz, nº 230, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. O lugar comporta até 1 mil pessoas, mas o evento contará com presença de somente 500. Toda a verba arrecadada no evento será em prol da piscina olímpica do clube.

O preço da feijoada ficou estipulado em R$ 29,99. Serão vendidas somente 500 feijoadas presenciais, mas quem tiver interesse poderá realizar a compra e fazer a retirada do produto no local. A feijoada terá a participação do Grupo Samba José.

De acordo com a organização, na entrada haverá um espaço para aferir a temperatura e averiguar se a pessoa está com o esquema vacinal completo, para então ser autorizada a participar do evento. Todas as regras de distanciamento, bem como os demais protocolos de segurança serão respeitados.

Outras informações podem ser obtidas por meio do número (92) 99372-7891.

O parque aquático do Nacional Futebol Clube abriga uma das três piscinas com medidas olímpicas do Estado do Amazonas. As demais são da Vila Olímpica de Manaus e a do Sesi.

De acordo com o presidente do clube, Deusdeth Reis, a piscina do Leão precisa passar por reforma para ser utilizada novamente. Ele ressalta a importância da ‘Feijoada do Naça’ para o momento em que o clube vive. “Esse tipo de ação é de extrema importância para o Nacional Futebol Clube. Vivemos um momento de reestruturação. O Nacional é gigante, tradicional, tenho certeza de que o evento será um sucesso”, destacou.

De acordo com organizadores da ‘Feijoada do Naça’, verba arrecadada no evento será em prol da piscina olímpica do clube (Foto: Divulgação)

Um dos organizadores do evento, Luís Cláudio Chaves, falou sobre o objetivo da ‘Feijoada do Naça’. “A ideia visa, a partir da reativação da piscina olímpica do Nacional, fazer com que o ‘Mais Querido do Amazonas’ tenha equipe própria de natação, competindo em campeonatos oficiais promovidos pela Federação de Natação, assim como o time de Polo Aquático. Vamos voltar a formar campeões, nesta que é uma das três piscinas olímpicas do Amazonas”, revelou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

