O atleta Wenderson Maia, de 14 anos, conquistou o topo do pódio na divisão meio-pesado teen 2 no Pan Kids No-Gi, torneio realizado pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF), nos dias 19 e 20/10, em Orlando, Flórida.

Com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), o jovem se destacou entre os melhores, levando o nome da cidade ao cenário internacional do jiu-jitsu.

A competição, que reuniu atletas promissores de todo o mundo, evidenciou o talento do manauara, que venceu os dois principais competidores de sua categoria: Raí Bertolazo e Carlos Rafael Sainz.

Natural de Manaus e faixa verde de jiu-jitsu, Wenderson já havia participado do Campeonato Sul-Americano Kids, no Rio de Janeiro, em 2023, onde conquistou boa visibilidade. Este ano, o atleta foi convidado para integrar um projeto em Orlando, uma oportunidade que ressalta o seu crescimento no esporte e reconhecimento além das fronteiras brasileiras.

Após a vitória, Wenderson ressaltou a importância do incentivo da prefeitura para a realização de seu sonho. “Agradeço à Prefeitura de Manaus, à Fundação Manaus Esporte, por ter me apoiado com a passagem para viajar e poder lutar, conquistando esse resultado. Obrigado mesmo”, afirmou o atleta.

Para o diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, a trajetória do atleta é um reflexo do compromisso da prefeitura e reforça a posição de Manaus como Cidade Sul-Americana do Desporto 2024.

“O Wenderson é um exemplo de como o apoio ao esporte pode transformar a vida de jovens e inspirar a nossa cidade. A Fundação Manaus Esporte está orgulhosa de apoiar esse grande atleta, e temos certeza de que ele continuará trazendo conquistas para Manaus”, concluiu.

