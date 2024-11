O Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências do Amazonas (Crea-AM) divulgou nesta terça-feira, 12/11, o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para provimento de vagas em funções temporárias de Nível Médio e Superior. O edital do processo seletivo está disponível no site www.crea-am.org.br e as inscrições podem ser realizadas no período das 18h do dia 12/11/24 às 20h do dia 19/11/24.

De acordo com a presidente do Crea Amazonas, Alzira Miranda, o processo seletivo é uma oportunidade para que a sociedade amazonense possa participar do certame e integrar a equipe do Crea Amazonas, contribuindo para o desenvolvimento profissional e técnico do Estado. “O Processo Seletivo do Crea Amazonas é uma ótima oportunidade para quem busca conhecer e se aprimorar no universo da Engenharia, Agronomia e Geociências. Esse certame é de grande relevância para a nossa gestão, haja vista que também é um preparativo para o concurso que iremos realizar em 2025”, declarou Alzira Miranda.

O edital prevê vencimento inicial de R$ 2.533,82 para os cargos de Assistente Administrativo (16 vagas) e motorista (1 vaga); R$ 3.085,93 para Assistente de Mídias Sociais (1 vaga); R$ 4.812,13 para Profissionais de Fiscalização (25 vagas); R$ 4.812,13 para Analista de Nível Superior das áreas do Direito, Administração e Informática (1 vaga para cada cargo); e R$ 1.496,16 para Atendente (4 vagas).

Ao total, serão ofertadas 50 vagas para Manaus e quatro municípios do interior. Para a capital amazonense, Manaus, serão os respectivos cargos: Assistente administrativo; Assistente de Mídias Sociais; Motorista; Profissionais de Fiscalização; Analista de Nível Superior em Direito, Administração e Informática. Para os municípios do interior, serão ofertadas vagas de Atendente para Humaitá, Itacoatiara, Manacapuru e Presidente Figueiredo.

Inscrições – As inscrições no processo seletivo serão pagas, sendo R$ 40 para o nível médio e R$ 60 para o nível superior. As inscrições podem ser realizadas no período das 18h do dia 12/11/24 às 20h do dia 19/11/24, exclusivamente pelo site www.crea-am.org.br.

Aplicação da prova

As provas serão realizadas no dia 22/12/24 (domingo). Pela manhã, das 9h às 12h, serão aplicadas as provas para os cargos de Assistente Administrativo, Motorista e Atendente. No período da tarde, das 14h às 18h, serão aplicadas as provas dos cargos de Assistente de Mídias Sociais, Analista de Nível Superior e Profissionais de Fiscalização.

A aplicação das provas ocorrerá na cidade de Manaus e somente para o cargo de Atendente ocorrerá nos polos das respectivas cidades de Coari, Manacapuru, Itacoatiara, Humaitá, Presidente Figueiredo, Tabatinga e Tefé. Os cargos no edital terão contratação por tempo determinado de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

O Processo Seletivo Simplificado é composto pelas seguintes fases: 1ª etapa: inscrição e aplicação de provas objetivas para todos os cargos, e discursiva (Redação) somente para o cargo de Fiscal, sendo de caráter classificatório e eliminatório; e a 2ª etapa: análise curricular, sendo de caráter classificatório. Dúvidas deverão ser enviadas exclusivamente à Comissão Organizadora do PSS do Crea Amazonas, por meio do e-mail comissão.pss@crea-am.org.br