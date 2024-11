O atacante holandês Memphis Depay, do Corinthians, aproveitou a noite paulista em uma comunidade de Santo André, no bairro de Jardim Santa Cristina. Nos vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver o atleta fazendo tranças, distribuindo autógrafos e interagindo com torcedores. Além disso, jogador do Timão também pode ser visto junto do funkeiro MC Hariel, torcedor do clube e que se aproximou de Memphis recentemente. Nesta terça-feira o cantor colocou um stories em seu Instagram onde o Memphis o acompanhava a uma visita a produtora Xaolin Record’s.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Depay estava vestido de regata, shorts, havaianas e uma corrente de prata com crucifixo. Essa é a segunda vez que o jogador é visto nas redondezas do ABC paulista, ele também acompanhou uma pelada recentemente e conversou com torcedores no local. Elenco deve se reapresentar ainda nesta semana e começar a preparação para o jogo contra o Cruzeiro, na dia 20, às 11h.

Veja os vídeos

Sinceramente, eu não lembro de outro europeu/estrangeiro com essa identificação que o Memphis vem tendo com o povo Brasileiro. Antes de chegar, muitos julgaram como mala, ignorante e etc. Mas quebraram a cara… O cara é foda, dentro e fora das 4 linhas.pic.twitter.com/gce5GlO2Lb — ruan. (@ruanrlx) November 12, 2024

Esse tipo de atitude do Memphis Depay é extremamente EMOCIONANTE. Rindo, cumprintando, abraçando e aceitando ser abraçado pelas crianças e toda comunidade. Por muitos anos nossa torcida sonhou com esse tipo de valorização e carinho. Um ser humano magnífico. Eu te amo, Memphis! pic.twitter.com/JcZBeM3z7W — rodriguesˢᶜᶜᵖ (@NJanfren) November 12, 2024