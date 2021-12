Avalie o post

Advogado do ator informou sobre o estado de saúde do artista, que foi diagnosticado com o vírus da influenza: ‘85% recuperado’

Rio de Janeiro – André Gonçalves, que há duas semanas teve sua prisão domiciliar decretada pela Justiça de Santa Catarina, pelo não pagamento de pensão à filha Valentina, de 18 anos, segue aguardando em casa, no Rio de Janeiro, o recebimento do mandado de prisão acompanhado da tornozeleira eletrônica para começar a cumprir a decisão judicial. A notícia foi confirmada ao R7 por Sylvio Guerra, advogado do ator.

Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Em conversa com o portal, Guerra afirmou que a notificação deve chegar nos próximos dias. O advogado também atualizou as informações sobre o estado de saúde de André, diagnosticado com o vírus da influenza. “85% recuperado”, disse. “Ele ficou mal com esse surto [da doença], além de ter somatizado tudo o que está acontecendo, o que certamente colaborou para a baixa de sua imunidade. Mas agora está bem melhor”, acrescentou.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, André Gonçalves terá que usar tornozeleira eletrônica por 60 dias. O quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral SP, da Record TV, apurou que ator estaria devendo mais de R$ 350 mil de pensão. O famoso teria deixado de pagar o valor mensal de R$ 4,5 mil. Ele alega estar desempregado desde 2016.

Valentina é a terceira filha de André, fruto do relacionamento dele com Cynthia Benini. Os dois se conheceram no reality show Casa dos Artistas (SBT). Atualmente, o ator é casado com a também atriz Danielle Winits.



