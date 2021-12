Avalie o post



Em 2021, o Inca – Instituto Nacional do Câncer – estima que 66.280 novos casos de câncer de pele sejam diagnosticados no Brasil. Este tipo de doença ocorre com mais frequência entre as mulheres. A taxa de incidência chega a 43,74 casos por 100 mil mulheres. No Amazonas os números chegam a 32,13. O câncer de pele é o mais comum em indivíduos com mais de 40 anos sendo relativamente raro em crianças e negros. Todos, independente da cor da pele devem se cuidar. No caso das pessoas de pele clara, a sensibilidade aos raios solares é maior. Alguns cuidados são primordiais como relata a dermatologista Lucyana Santiago.



A pele é o maior órgão do corpo humano e protege contra o calor, a luz e infecções. Ela é responsável pela regulação da temperatura do corpo, com a reserva de água, vitamina D e gordura. Como a pele é um órgão heterogêneo, esse tipo de câncer pode apresentar neoplasia de diferentes linhagens. Apesar do câncer de pele ser o mais frequente, correspondendo a cerca de 25% de todos os tumores malignos registrados no Brasil, quando diagnosticado precocemente o paciente possui altos percentuais de cura.

Pessoas que possuam feridas na pele que demorem mais de quatro semanas para cicatrizar, variação na cor de sinais, manchas que coçam, descamam, ardem ou sangram devem procurar o mais rápido possível um dermatologista.



