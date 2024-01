A amazonense Isabelle Nogueira está dentro da casa do Big Brother Brasil 24. A cunhã-poranga do Boi Garantido recebeu com 60,22% da média de votos, por meio de votação popular, o que correspondeu ao total de 2.511.102 de votos.

Isabelle disputava a vaga com outras cinco mulheres por meio da dinâmica do “Puxadinho”. O resultado foi divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt, na estreia do reality, na noite desta segunda-feira (8).

Entre os homens, o escolhido foi Davi. Ele teve 60,94% da média dos votos, resultou em 901.1717 votos totais. Isabelle e Davi estão imunes na primeira semana do reality e se juntam aos 18 participantes inicialmente divulgados.

Antes do resultado da votação do público, Isabelle já despontava como favorita para entrar no reality em enquetes realizadas na internet. Após o anúncio dos participantes do “Puxadinho”, na noite de domingo (7), o nome da cunhã-poranga ficou entre os assuntos mais comentados da plataforma X (antigo Twitter).