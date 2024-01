O ex-atacante e atual técnico da seleção sub-21 da França, Thierry Henry, revelou em uma entrevista ao podcast The Diary of a CEO que enfrentou depressão ao longo de sua carreira como jogador e também depois da sua aposentadoria. O campeão mundial em 1998, de 46 anos, afirmou que esse problema o acompanhou desde a infância e ressurgiu durante a pandemia de covid-19, quando estava trabalhando como treinador no Canadá. “Menti durante muito tempo porque a sociedade não estava preparada para escutar o que eu tinha a dizer”, disse.

O ex-jogador, que é o maior artilheiro da história do Arsenal, admitiu que não tinha plena consciência da depressão que o afetava enquanto brilhava nos gramados. Segundo Henry, ao longo de sua carreira e desde o nascimento, ele provavelmente teve depressão, mas não tinha consciência disso e não fez nada para remediar a situação. No entanto, ele se adaptou a um certo modo de vida e seguiu em frente, colocando um pé na frente do outro e continuando a caminhar.

Durante a pandemia de covid-19, no entanto, Henry chegou a um ponto em que não conseguia mais seguir em frente. Foi nesse momento que ele começou a compreender o que estava acontecendo e a lidar com sua depressão de forma mais consciente. O ex-jogador ressaltou a importância de buscar ajuda e de não deixar de andar, mesmo nos momentos mais difíceis.