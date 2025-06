Visuliazação: 0

O Amazonas mostrou sua força em seus domíninios, neste domingo (22), no estádio Carlos Zamith, em Manaus, ao superar o Vila Nova. Após começar perdeu, se recuperou e conseguiu os gols da virada por 2 a 1, em duelo da 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Kevin Ramírez e Robertinho marcaram para a Onça-Pintada. Jean Mota, de pênalti, fez o dos goianos.

O Amazonas tentou dominar no início mas foi o Vila Nova que passou a chegar mais com Júnior Todinho e Jean Parede em chutes de fora da área. Até que, aos 17, Parede é derrubado na área pelo goleiro Pedro Caracoci: pênalti. Jean Mota cobrou bem e abriu o placar. Depois, o Amazonas chegou mais, principalmente pelo lado direito. Em uma dessas investidas, Thomás Luciano cruzou na medida para Kevin Ramírez que, de cabeça, empatou aos 31 minutos.

O Amazonas voltou melhor no segundo tempo, chegando mais ao ataque. Primeiro com Fabiano, que deu trabalho para o goleiro Halls e depois com Blade em cruzamento. Porém, aos 10 minutos, Júnior Todinho bate e o árbitro vê pênalti em toque de Rafael Vitor. Mas após consultar o VAR, anula a jogada.

Depois de muitas mudanças, melhor para o Amazonas. E justamente um jogador que acabara de entrar foi decisivo. Aos 25 minutos, Robertinho recebeu na entrada da grande área e marcou um golaço. Para piorar a situação do Vila Nova, o zagueiro Bernardo Schappo recebeu o segundo amarelo e foi expulso aos 32. E, apesar de ter um jogador a menos, o Vila foi para cima, mas não conseguiu o gol de empate.

Com a vitória, o Amazonas chega aos 13 pontos, mas não saiu da zona de rebaixamento por conta dos critérios de desempate. Tem a mesma pontuação do Botafogo-SP (16º), mas tem menos saldo de gol. Já o Vila Nova chega à sua quinta derrota seguida e ocupa a 16ª posição, com 16 pontos.

Amazonas e Vila Nova voltam a jogar pela 14ª rodada da Série B. A equipe amazonense visita o Novorizontino, no domingo (29), às 19h (horário de Brasília), no Jorge de Biasi. Já os goianos fazem o clássico contra o Atlético-GO, no sábado (28), às 16h (horário de Brasília), no OBA.

