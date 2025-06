Visuliazação: 0

O Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 1, neste domingo (22), no Bank of America Stadium, pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. O time espanhol atuou com um a menos desde os seis minutos do primeiro tempo. Os gols do Real Madrid foram marcados por Bellingham, Arda Güler e Valverde. O Pachuca descontou com Montiel. Com o resultado, o time espanhol assumiu a liderança do Grupo H, e eliminou os mexicanos.

Asencio, zagueiro do Real Madrid levou o cartão vermelho e deixou a equipe com um a menos aos seis minutos do primeiro tempo. Após lançamento para Rondón, o atacante do Pachuca conseguiu matar a bola, e sairia na cara do gol, mas acabou sendo puxado por Asencio. O juiz deu o vermelho direto.

O jogador do time espanhol já estava recebendo críticas, depois da partida contra o Al-Hilal, quando fez o pênalti em cima do brasileiro Marcos Leonardo – que foi o gol do empate saudita. Por conta disso, o goleiro Courtois criticou o companheiro de equipe no intervalo da partida: “”Duas vezes o mesmo erro”.

Nos acréscimos do segundo tempo, o Real Madrid tinha a posse de bola com Brahim Díaz pelo lado direito. Dentro da grande área, Rüdiger e Cabral acabaram se estranhando, e o jogador do time espanhol pediu pênalti no lance. Os dois continuaram discutindo. Rüdiger, então, chamou o árbitro para relatar uma ofensa de Cabral.

Na sequência, o juiz brasileiro Ramon Abatti Abel fez um gesto com braços cruzados acionando o protocolo contra o racismo da Fifa, mas o jogo prosseguiu. Com o apito final, os jogadores de Real Madrid e Pachuca seguiram com a discussão antes de se encaminharem para o vestiário.

O Real Madrid nunca jogou tanto em sua história. Com a partida deste domingo (22), contra o Pachuca, na Copa do Mundo de Clubes, o clube espanhol chega a 64 jogos em 2024/25, seu recorde em uma única temporada. A equipe também iguala a maior marca de partidas de times espanhóis em um ano esportivo.

O Real Madrid volta a campo na próxima quinta-feira (26), contra o RB Salzburg, às 22h (horário de Brasília), pela terceira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Já o Pachuca enfrenta o Al-Hilal, na mesma data e horário.

O post Real Madrid supera Pachuca com um a menos apareceu primeiro em Portal Você Online.