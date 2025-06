O técnico Abel Ferreira afirmou neste domingo (22) que deve renovar seu contrato com o Palmeiras por mais dois anos. Atualmente com vínculo até dezembro de 2025, o treinador disse que a tendência é seguir no clube até o fim de 2027, como deseja a presidente Leila Pereira. “Tudo indica que sim”, declarou Abel, ao ser questionado sobre a renovação. Ele ponderou, no entanto, que o momento não é o mais adequado para discutir o tema, já que o time está concentrado no Mundial de Clubes. “O mais importante agora é estarmos focados e levar para o campo a energia que vem da torcida.”

A expectativa nos bastidores do clube já era pela permanência. Em entrevista ao Grupo Globo, Abel se emocionou ao falar da família e reforçou que não pretende deixar o Palmeiras enquanto estiver acompanhado da esposa e das filhas em São Paulo. “Custou muito tê-las aqui comigo. Já pensei muito em mim, agora é tempo de pensar em nós.”

Desde sua chegada, em outubro de 2020, o treinador português conquistou dez títulos com o clube e se tornou um dos maiores da história alviverde. A presidente Leila Pereira deseja mantê-lo até o fim de seu mandato, também em 2027, e aposta no bom relacionamento entre os dois para garantir a renovação.

Na entrevista, concedida na véspera do jogo contra o Inter Miami, Abel confirmou que o volante Aníbal Moreno está fora da partida por lesão, e que o uruguaio Richard Ríos deve ser o substituto. Ele também brincou ao ser perguntado sobre como planeja parar Lionel Messi: “Só se os jogadores do Inter Miami não passarem a bola pra ele.”